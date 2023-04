Tour d'Europe des stades: sommets en Bundesliga, affiche à Anfield

Rome (AFP) – Les projecteurs sont braqués ce week-end sur la Bundesliga, où les équipes de tête vont croiser le fer, et sur la Premier League avec une affiche entre Liverpool et Arsenal à Anfield, une enceinte souvent fatale aux Gunners.

Publicité Lire la suite

- Allemagne: chocs dans le quatuor de tête

Le Bayern Munich retrouve samedi (15h30) Fribourg, solide quatrième de Bundesliga (47 points) qui l'a sorti mardi de la Coupe d'Allemagne et privé du rêve de triplé, avant le déplacement la semaine prochaine chez Manchester City en Ligue des champions.

En championnat, les hommes de Thomas Tuchel ont remporté le Klassiker contre le Borussia Dortmund (4-2) il y a une semaine et ont récupéré le fauteuil de leader avec 55 points, soit deux de mieux que Dortmund.

Le Borussia (53 pts) a mal digéré la déroute à Munich, en s'inclinant en Coupe à Leipzig. Et il enchaine samedi (15h30) avec un troisième choc en sept jours face à l'Union Berlin, bien installé sur le podium de la Bundesliga (51 pts).

Le RB Leipzig (5e, 45 pts) se déplace samedi (18h30) à Berlin contre le Hertha et espère profiter des chocs entre les quatre premiers pour se replacer dans la course aux places qualificatives pour la prochaine Ligue des champions.

- Angleterre: Arsenal à l'épreuve d'Anfield

Avec ses huit points d'avance sur Manchester City en tête de la Premier League, Arsenal défie Liverpool dimanche (17h30) à Anfield, un stade qui lui réussit peu. Si l'on excepte une qualification aux tirs au but en Coupe de la Ligue en 2020, la dernière victoire des Gunners remonte à dix ans, et ils ont subi sept défaites pour deux nuls en prenant la bagatelle de 32 buts contre 10 inscrits.

Huitièmes du championnat, les Reds semblent bien moins redoutables cette saison. Mais la dernière grosse équipe à s'être présentée avec cette idée en tête, Manchester United, est reparti avec un cinglant 7-0 dans les valises.

L'équipe de Liverpool de Mohamed Salah, battue sur la pelouse d'Arsenal le 9 octobre 2022, compte bien prendre sa revanche à Anfield © Ian Kington / IKIMAGES/AFP/Archives

La tâche de City paraît plus simple puisque le tenant du titre joue samedi (18h30) chez la lanterne rouge Southampton.

La course à la Ligue des champions sera aussi un des points d'attraction du samedi, Manchester United (4e avec 53 points) ouvrant le bal à 13h30 en recevant Everton, 16e mais redevenu très accrocheur. Newcastle (3e avec 53 pts) a un déplacement à Brentford (9e).

Tottenham, 5e avec 50 points et un match en plus que les deux équipes qui le précèdent, n'a pas le droit à l'erreur contre Brighton; les Seagulls, 6es avec 46 unités et deux matches en moins que les Spurs, pourraient bien s'inviter dans la course à la C1 en cas de succès.

- Espagne: lendemains de Coupe

En Espagne, retour au championnat après les folles demi-finales de Coupe du Roi cette semaine : le Real Madrid, qui a étrillé le FC Barcelone 4-0 mercredi pour se hisser en finale, se déplace samedi (21h00) à Villarreal pour la 28e journée.

Un déplacement compliqué dans le tout nouveau stade Ceramica pour les hommes de Carlo Ancelotti, entre le clasico de Copa et le quart de finale aller de Ligue des champions contre Chelsea mercredi... et contre un "Sous-marin jaune" en regain de forme, qui a balayé successivement Osasuna 3-0 et la Real Sociedad 2-0 sur ses deux derniers matches.

le Real Madrid, porté par Karim Benzema triple buteur, a marché sur le Barça en Coupe du Roi, le 5 avril 2023 au Camp Nou © Pau BARRENA / AFP/Archives

Dimanche (21h00), l'Atlético Madrid d'Antoine Griezmann se déplace chez son voisin, le Rayo Vallecano, pour un derby de la capitale.

Le Barça ne jouera que lundi (21h00) lors d'un autre derby, catalan cette fois, contre Gérone au Camp Nou, où il tentera de creuser l'écart en tête.

Italie: la Juve à l'assaut du dauphin laziale

Sans coupe d'Europe à jouer, la Lazio Rome peut se concentrer sur son duel avec la Juventus, samedi (20h45), pour conforter ses ambitions pour le Top 4.

Avec sa défense de fer, elle est bien installée à la deuxième place, avec quatre points d'avance sur l'AC Milan (3e) et cinq sur l'Inter Milan (4e) et l'AS Rome (5e), après cinq victoires et un nul sans prendre de but.

Face à une Juve (7e) toujours en lice pour la Ligue des champions, malgré sa pénalité de quinze points, la Lazio pourra compter sur ses "ultras" du virage nord de l'Olimpico. La fermeture imposée pour les chants antisémites entendus lors du derby romain a en effet été assortie de sursis.

Les trois représentants italiens en quarts de finale de C1, la semaine prochaine, ouvriront la 29e journée vendredi contre des mal classés.

Le leader Naples, cinq jours après son faux-pas contre Milan (4-0), est attendu à Lecce (16e), toujours sans Victor Osimhen (adducteur), avant de retrouver les Rossoneri en C1. Ces derniers accueillent Empoli (14e).

L'Inter Milan, à l'arrêt en championnat (quatre défaites en cinq matches) mais requinquée par le nul arraché à la Juve en demi-finale aller de Coupe d'Italie (1-1), va à Salerne (15e) avant son déplacement chez le Benfica.

© 2023 AFP