Italie: La Lazio défend sa 2e place, la Roma sur le podium

Rome (AFP) – Derrière l'inaccessible Naples, la Lazio Rome a conforté la 2e place de la Serie A en battant samedi la Juventus (2-1), devançant l'AS Rome, qui grimpe sur le podium en profitant des points égarés par l'AC Milan et l'Inter Milan.

S'ils n'ont aucune chance de rejoindre Naples, leader avec 16 points de marge, les Biancocelesti confirment leurs prétentions à l'un des quatre billets qualificatifs pour la Ligue des champions, avec cinq points d'avance sur la Roma (3e), six sur Milan (4e) et sept sur l'Inter (5e).

Malgré une réaction d'orgueil de la Juventus pour égaliser par Adrien Rabiot (42e), la Lazio a dominé les débats au stadio Olimpico. Sergej Milinkovic-Savic a ouvert la marque après avoir éliminé Alex Sandro, lequel a protesté en estimant avoir été poussé dans le dos (38e).

Furieux, les Bianconeri se sont rués à l'assaut de la cage romaine et ont égalisé sur un corner conclu en deux temps par Rabiot, auteur de son dixième but de la saison toutes compétitions confondues (42e).

Mais un geste de pur génie de Luis Alberto, une déviation en talonnade qui a mis dans le vent la défense turinoise pour offrir le second but à Mattia Zaccagni (53e), a fait basculer le match.

"Hier à l'entraînement, on a fait quasiment la même action, mais le défenseur l'avait interceptée... Aujourd'hui, ça a marché parfaitement!", a souri Zaccagni sur DAZN.

"C'était une victoire très importante pour le classement", a-t-il ajouté.

La Samp se saborde

La Juve reste septième, à 14 points de la Lazio, soit à un point près l'équivalent de sa pénalité de 15 points pour fraudes comptables.

La Roma n'a elle pas manqué l'occasion de s'inviter sur le podium après les faux-pas vendredi de l'AC Milan (0-0 contre Empoli) et de l'Inter Milan (1-1 à la Salernitana), en s'imposant chez le Torino (1-0).

Le 11e but de Paulo Dybala, sur penalty (8e), a suffi au bonheur d'un José Mourinho plus pragmatique que jamais pour tenter de ramener la Louve en C1.

"Les matches se gagnent en marquant un but de plus que l'adversaire. 1-0, 5-4, l’objectif est le même: gagner le plus possible", a rappelé l'entraîneur portugais.

La Roma en profite pour mettre à cinq points l'Atalanta Bergame (6e), battue à domicile par le séduisant Bologne de Thiago Motta, qui revient lui-même à cinq points (8e) de la "Dea", entretenant ses espoirs européens.

Dans le bas du classement, la Sampdoria Gênes s'est sabordée en concédant deux buts dans les dix dernières minutes contre la Cremonese, synonymes d'une défaite (3-2) qui compromet sérieusement ses espoirs de maintien.

La Cremonese laisse la dernière place à la Samp, mais les deux équipes semblent promises à la Serie B.

Le troisième relégable, l'Hellas Vérone (18e), peut en revanche encore espérer se sauver après avoir arraché en toute fin de match une précieuse victoire contre Sassuolo (2-1). Il revient à quatre points du premier non- relégable, la Spezia (17e), auteur d'un bon nul chez la Fiorentina (1-1).

