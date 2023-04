Masters d'Augusta: Koepka leader, Rahm en embuscade, Woods passe le cut

Los Angeles (AFP) – L’Espagnol Jon Rahm est revenu à portée de l’Américain Brooks Koepka, représentant du circuit dissident LIV, en tête du Masters d’Augusta, où Tiger Woods a passé le cut, contrairement à Rory McIlroy, à l’issue du 2e tour samedi, suspendu la veille en raison de violents orages.

Publicité Lire la suite

Sous une pluie battante samedi matin, qui a beaucoup compliqué les débats et qui va se poursuivre toute la journée, Rahm, N.3 mondial, s’est rapproché du leader Koepka, qui avait déjà terminé son 2e tour vendredi (-12).

Rahm a réussi samedi trois birdies, mais a concédé deux bogeys, passant ainsi à 10 coups sous le par, à deux unités de Koepka, alors que le 3e tour va se poursuivre ce samedi dès 11h30 heure locale.

La suite de ce 87e Masters promet un bel affrontement entre Rahm, qui peut, en cas de victoire, redevenir N.1 mondial, et Koepka, un des 18 membres du LIV engagés à Augusta. La PGA livre une rude bataille juridique à ce circuit concurrentiel créé l'été dernier et financé par l'Arabie Saoudite, et qui offre à ses participants des dotations record de 25 millions de dollars par épreuve.

Les golfeurs du LIV sont en tout cas autorisés à participer aux levées du Grand Chelem, qui ne dépendent pas de la PGA.

Actuel N.118 mondial, Koepka, quadruple vainqueur de Majeurs, deviendrait, en cas de victoire, le joueur le moins bien classé à remporter le Masters depuis l'introduction du système de classement en 1986.

L'Espagnol Jon Rahm jauge la distance avant de putter au 18e trou du 2e tour du Masters d'Augusta, le 8 avril 2023 © ROSS KINNAIRD / Getty/AFP

Scottie Scheffler, actuel N.1 mondial, est de son côté relégué en 27e position, après un mauvais score de 75 (+3) vendredi.

cut de justesse pour Woods

Au 49e rang, Tiger Woods (+3) a lui passé le cut de justesse. Il le passe pour la 24e fois en 25 participations au Masters, n’ayant échoué qu’une seule fois, alors qu’il était encore amateur, en 1996, un an avant son premier sacre sur ce même parcours d'Augusta.

Avec un birdie au 15e trou et des bogeys sur les deux derniers trous, le golfeur aux 15 Majeurs, dont cinq Masters, a terminé son 2e tour à +1.

Le Nord-Irlandais Rory McIlroy (+5), N.2 mondial et qui aurait pu récupérer la place de N.1 mondial en cas de victoire, manque le cut au Masters pour la deuxième fois en trois ans.

Au classement, l'Américain Collin Morikawa, double vainqueur de Majeurs, et le Norvégien Viktor Hovland, qui a signé un birdie et un bogey samedi, se partagent le 4e rang, à six coups de Koepka.

Poignée de mains entre Tiger Woods (à droite) et Xander Schauffele avant la reprise du 2e Tour au Masters d'Augusta, le 8 avril 2023 © Christian Petersen / Getty/AFP

En troisième position, surprise, se trouve un amateur de 23 ans, Sam Bennett, certes champion des Etats-Unis dans cette catégorie, à quatre unités du leader.

Autre surprise, plus anecdotique, Fred Couples, 63 ans et vainqueur du Masters en 1992, est devenu le golfeur le plus âgé à passer le cut au Masters, terminant son 2e tour à 74 (+2), après un 1er tour à 71 (-1).

Enfin, le Sud-Africain Louis Oosthuizen, un des représentants du LIV, s’est retiré en raison d’une blessure, alors qu’il était à 7 coups au-dessus du par, après 17 trous du 2e tour.

Le 2e tour a dû être interrompu vendredi après qu’une tempête, avec rafales de vent, fortes pluies et éclairs, a frappé le parcours en Géorgie, causant notamment la chute de trois arbres près du trou N.17, sans toutefois faire de blessé.

© 2023 AFP