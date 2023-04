WTA: Jabeur remporte le tournoi de Charleston en battant la tenante, Bencic

Los Angeles (AFP) – La Tunisienne Ons Jabeur, N.5 mondiale, a remporté dimanche le tournoi WTA 500 de Charleston en battant en finale 7-6 (8/6), 6-4 la Suissesse Belinda Bencic (11e), qui l'avait battue l’année dernière au même stade du tournoi.

Breakée d’entrée et menée 5-3 dans la première manche, Jabeur s’est bien battue pour revenir à 5-5.

Bencic a ensuite réussi à sauver cinq balles de set pour arracher le jeu décisif, où Jabeur s’est à son tour employée pour sauver deux balles de set dans un tie-break qu’elle a fini par remporter 8 points à 6.

Jabeur a ensuite gagné la seconde manche 6-4, et le match en 2 h 01 min de jeu, décrochant sur la terre batteu grise de Charleston son quatrième titre WTA à sa onzième finale.

La Tunisienne de 28 ans, finaliste à Wimbledon et à l'US Open l'an dernier, est enfin de retour au plus haut niveau.

Absente du circuit en février pour subir une "opération mineure", la Tunisienne avait été éliminée au 2e tour coup sur coup des tournois WTA 1000 d'Indian Wells et de Miami.

"La façon dont tu as joué aujourd'hui était incroyable", a salué son adversaire, Belinda Bencic. "Tu le mérites amplement. Je suis très heureuse que tu sois de retour. Le tennis est formidable avec toi."

"Tu es une compétitrice et une amie extraordinaire, (je suis) tellement heureuse de partager le court avec toi", a répondu Jabeur, qui n’a pas manqué de lui rappeler avec sourire que chacune a "désormais un grand trophée et un petit trophée", en référence à la taille des prix remis à la vainqueure et à la finaliste.

