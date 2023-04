Entre l'emploi et l'inflation, Wall Street commence la semaine en baisse

Le parquet du New York Stock Exchange © TIMOTHY A. CLARY / AFP

3 mn

New York (AFP) – La Bourse de New York a ouvert en baisse lundi, après l'emploi américain publié vendredi, alors que les marchés étaient fermés, et à l'orée d'une semaine chargée en données économiques, avec l'inflation notamment.