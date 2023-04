Espagne: le Barça, toujours groggy, concède le nul contre Gérone

Barcelone (AFP) – Le FC Barcelone a été accroché 0-0 par Gérone au Camp Nou lundi en clôture de la 28e journée de Liga, mais creuse encore un peu l'écart en tête du classement, treize points devant le Real Madrid, battu 3-2 par Villarreal samedi soir.

Cinq jours après le clasico perdu 4-0 face au Real en demi-finale retour de Coupe du Roi, les Catalans ont toujours paru éteints lundi soir, et ont à peine réussi à se procurer quelques occasions qu'ils n'ont pas concrétisées.

A la 37e, Ronaldo Araujo était tout près de marquer, sur une reprise du droit à la réception d'un corner, mais Paulo Gazzaniga, le gardien de Gérone, a sauvé le ballon avant qu'il n'ait complètement franchi la ligne.

Et au retour des vestiaires, c'est Gérone qui a semé la panique dans les rangs blaugranas: Taty Castellanos, servi en profondeur, s'est offert un duel face à Marc-André ter Stegen, mais a complètement manqué sa frappe (56e).

Une occasion qui a poussé les entraîneurs des deux équipes à poser les mains sur leurs têtes d'incompréhension.

Robert Lewandowski a bien tenté une talonnade inattendue dans le temps additionnel, sans succès.

Seul point positif: le Barça a gardé sa cage inviolée pour la 21e fois de la saison, et n'a encaissé que neuf buts en 28 rencontres de championnat (un record).

A quelques pas du sacre

Mais ce nul concédé au Camp Nou dans un derby catalan confirme que le coup reçu sur la tête mercredi après la déroute lors du clasico n'est pas complètement estompé, et que le Barça est toujours groggy...

Et même les chants en hommage à Lionel Messi à la 10e minute, comme lors du clasico, n'ont pas fait passer le mal de tête.

Le milieu du Barça Sergi Roberto (g) frappe au but contre Gérone, le 10 avril 2023 au Camp Nou © Pau BARRENA / AFP

Pourtant, les hommes de Xavi ne sont désormais plus qu'à quelques pas du sacre. En effet, le Real Madrid, défait au Bernabéu samedi soir par un Samu Chukwueze déchaîné côté Villarreal, est désormais à treize longueurs des Catalans... et regarde plutôt dans son rétroviseur que devant.

"On a eu du mal, surtout en première période, où c'est eux qui ont tenu le ballon. Ils ont mis beaucoup de monde dans leur surface. Les minutes ont passé, et ils ont commencé à prendre confiance. Mais notre objectif reste le même, gagner la Liga, et essayer de la gagner le plus vite possible", a réagi le capitaine Sergio Busquets au coup de sifflet final.

Pour les Catalans, toujours privés de Pedri, Ousmane Dembélé, Andreas Christensen et Frenkie de Jong et éliminés de toutes les autres compétitions, la tête est désormais au prochain match de championnat, dimanche (16h15) à Getafe.

Le promu Gérone, de son côté, arrache un point bienvenu au Camp Nou, et consolide sa place dans le ventre mou du classement (11e, 35 points), huit points devant la zone rouge.

