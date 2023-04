Golf: Rahm, l'héritier de Ballesteros devenu "maître"

Augusta (Etats-Unis) (AFP) – L'Espagnol Jon Rahm est entré dans le cercle fermé des vainqueurs du Masters, où il a rejoint son illustre compatriote Severiano Ballesteros, décédé en 2011, qui, selon le nouveau N.1 mondial, l'a "aidé" à triompher dimanche à Augusta.

Publicité Lire la suite

"Cette victoire-là, elle est pour Seve", a lâché, au bord des larmes, Rahm lors de la cérémonie protocolaire où il a reçu, en plus d'un chèque de 3,2 millions de dollars, le célèbre blazer vert remis à chaque vainqueur du Masters.

Le succès le plus important de sa jeune carrière, Rahm, 28 ans, l'a signé un 9 avril, jour de naissance de Severiano Ballesteros, quarante ans jour pour jour après le deuxième sacre de "Seve" à Augusta.

Difficile, voire impossible, de ne pas y voir un signe.

"De là-haut, il était là pour m'aider et il m'a vraiment aidé", a assuré celui qui est devenu le quatrième Espagnol à sortir vainqueur des pièges des greens manucurés de l'Augusta National après Ballesteros (1980 et 1983), Jose Maria Olazabal (1994) et Sergio Garcia (2017).

A l'entendre, Rahm a bénéficié d'un supplément d'âme qui lui a permis dimanche lors du 4e et dernier tour de gommer ses deux coups de retard sur Brooks Koepka et de s'imposer avec quatre coups d'avance (-8) sur l'Américain, qui a partagé la deuxième place avec son compatriote Phil Mickelson (-12).

L'Espagnol Jon Rahm sur le green du trou N.17 lors du 4e tour du Masters 2023 le 9 avril 2023 à Augusta © Andrew Redington / GETTY IMAGES NORTH AMERICA/AFP

Digne héritier

"C'est difficile d'expliquer autrement comment j'ai réussi à jouer comme ce dimanche avec un seul bogey dans des conditions difficiles et à terminer avec une telle avance. Je suis vraiment fier de moi et de ce que j'ai accompli", a-t-il martelé.

Dès que son dernier putt a fait mouche et lui a offert son deuxième titre du Grand Chelem, après l'US Open 2021, le Basque a levé les yeux vers le ciel, comme pour dédier cette victoire à Ballesteros, mort d'une tumeur au cerveau il y a quasiment douze ans.

Après son triomphe, entre les embrassades avec ses proches et les félicitations de ses adversaires, l'Espagnol, surnommé "Rahmbo" en raison de son imposant gabarit (1,88 m, 100 kg) et de sa rage de vaincre, a reçu l'accolade de son compatriote Olazabal, très ému.

L'Espagnol Jon Rahm lors de la cérémonie protocolaire aporès sa victoire dans le Masters 2023 le 9 avril 2023 à Augusta © ROSS KINNAIRD / GETTY IMAGES NORTH AMERICA/AFP

"Il m'a dit qu'il espérait que c'était mon premier (Masters) d'une longue série et on a surtout parlé tous les deux de +Seve+. Si on avait continué encore à en parler, je suis sûr qu'on aurait fini tous les deux en larmes", a-t-il reconnu.

Pour la presse espagnole, Rahm est bien le digne héritier de Ballesteros, considéré comme l'un des meilleurs joueurs de l'histoire avec ses cinq sacres en Grand Chelem (deux Masters, trois British Open) et 90 titres, dont 50, un record, sur le circuit européen.

"Seul Seve (parmi les jours espagnols) avait remporté deux Majeurs différents", a rappelé Marca, le quotidien le plus vendu du pays.

"Meilleur hommage possible"

Dans un éditorial aux accents lyriques intitulé "Rahm à la poursuite de la légende de Seve", le journal As souligne que "Rahm s'est engouffré dans la brèche ouverte il y a 43 ans par Seve, dont il s’est toujours considéré comme un héritier": "Le jour où le génie de Pedrena aurait fêté son 66e anniversaire, Rahmbo a triomphé à Augusta pour le meilleur hommage possible".

S'il est en train de réécrire l'histoire du golf espagnol, et s'il est le premier Européen à avoir remporté l'US Open et le Masters, Rahm a fait l'essentiel de sa carrière aux Etats-Unis: il est passé par le système universitaire américain, rejoignant l'université d'Arizona State à 19 ans, avant de faire ses débuts sur le circuit nord-américain PGA dès 2016.

Marié depuis 2019 à Kelley, une ancienne athlète qu'il a rencontrée à l'université et qui lui a donné deux enfants Kepa et Enecko, Rahm a remporté ses premiers titres dès 2017 avant de devenir en 2020 pour la première fois N.1 mondial, puis d'être élu meilleur joueur du circuit PGA l'année d'après.

Repassé en tête du classement mondial à la faveur de son sacre au Masters, Rahm compte désormais onze titres sur le circuit PGA, dont deux Majeurs, et dix sur le circuit européen, dont deux éditions de l'Open d'Espagne, cher à... Severiano Ballesteros, qui s'y était imposé trois fois.

© 2023 AFP