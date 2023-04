NBA: les barrages qualificatifs pour les play-offs, mode d'emploi

La star des Los Angeles Lakers, LeBron James, lors du dernier match de la saison régulière contre l'Utah Jazz, le 9 avril 2023 à la Crypto.com Arena © Harry How / GETTY IMAGES NORTH AMERICA/AFP

Los Angeles (AFP) – Pour les huit équipes ayant fini la saison régulière entre la 7e et la 10e place à l'Est et à l'Ouest, les barrages, du 11 au 14 avril, seront l'ultime porte d'entrée des play-offs, avec deux tickets à gagner dans chaque conférence.