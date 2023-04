Avant l'inflation, Wall Street conclut en ordre dispersé, non loin de l'équilibre

Des opérateurs du New York Stock Exchange © SPENCER PLATT / GETTY IMAGES NORTH AMERICA/AFP

3 mn

New York (AFP) – La Bourse de New York a conclu mardi en ordre dispersé autour de l'équilibre, conservant une attitude attentiste et prudente à la veille de la publication de l'inflation américaine.