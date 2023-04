Après son 1er vol spatial, Relativity Space va se concentrer sur une plus grosse fusée

Washington (AFP) – Après avoir fait voler pour la première fois une fusée imprimée en 3D le mois dernier, la start-up américaine Relativity Space a annoncé mercredi abandonner le modèle utilisé pour ce vol inaugural et se concentrer sur le développement d'une fusée plus grosse.

Fin mars, la fusée Terran 1 avait décollé depuis la Floride et réussi à atteindre l'espace (jusqu'à 134 km d'altitude), mais pas à atteindre l'orbite visée.

Malgré tout, cette mission test a permis de prouver que les fusées imprimées en 3D "sont structurellement viables, capables de résister à une tension maximale durant le vol", a souligné la compagnie californienne.

Les premiers résultats d'une enquête montrent que le problème lors du récent vol est notamment venu de valves s'étant ouvertes trop lentement. Les moteurs n'ont ainsi pas atteint leur pleine puissance.

Grâce aux leçons tirées du programme Terran 1, Relativity Space va désormais "déplacer son attention vers la conception, le développement et la production de la fusée de nouvelle génération Terran R", a déclaré l'entreprise. Terran R était déjà en développement, mais la société a fourni de nouveaux détails sur ce projet.

Alors que Terran 1 ne mesurait que 33,5 mètres de haut et n'était conçue que pour emporter 1.250 kg en orbite terrestre basse, Terran R atteindra elle plus de 80 m et pourra emporter quelque 23,5 tonnes (voire jusqu'à 33,5 tonnes dans une autre version).

Le pari est osé, et ferait notamment compétition aux fusées Falcon 9 de SpaceX (capables de transporter 22,8 tonnes de charge utile en orbite basse), actuellement leader sur ce marché des lanceurs lourds.

Un premier vol de Terran R est désormais prévu en 2026, a déclaré Relativity Space.

Le premier étage de la fusée sera réutilisable et reviendra se poser après le décollage sur une plateforme dans l'océan -- comme pour les Falcon 9 actuellement.

La start-up a déjà signé pour 1,65 milliard de dollars de contrats, notamment avec l'entreprise OneWeb et sa constellation de satellites pour fournir internet depuis l'espace.

"Terran R a été développée pour répondre à une demande grandissante pour ces services de lancement destinés à de larges constellations" de satellites, a expliqué Relativity Space.

"Terran 1 était comme une voiture concept, redéfinissant les frontières du possible en développant de nombreuses technologies nouvelles", a déclaré dans un communiqué le jeune patron de l'entreprise, Tim Ellis. "Terran R est un produit pour le marché grand public."

L'impression en 3D simplifie le processus de fabrication et réduit ainsi les coûts. Avec ses grands robots d'impression 3D, la compagnie dit diviser par 100 le nombre de pièces par rapport à une fusée traditionnelle.

© 2023 AFP