Cyclisme: Godon remporte la Flèche brabançonne, son "plus beau succès"

Overijse (Belgique) (AFP) – Le Français Dorian Godon (AG2R-Citroën) a signé "le plus beau succès de (sa) carrière" en remportant la Flèche brabançonne au terme d'un sprint à deux gagné face à son compagnon d'échappée, l'Irlandais Ben Healy, mercredi à Overijse dans la banlieue bruxelloise.

Un autre Français Benoît Cosnefroy a complété le triomphe de la formation AG2R en prenant la troisième place devant ses deux compatriotes Rémi Cavagna et Axel Zingle.

Godon, 26 ans, faisait partie d'une échappée de six hommes initiée par l'ancien champion de France Remi Cavagna à 38 kilomètres de la ligne.

Ce dernier n'a pu suivre Godon et Healy lorsqu'ils ont placé un démarrage dans l'avant-dernière difficulté du jour à 18 bornes de l'arrivée.

Cavagna, victime d'une crevaison lente dans les derniers kilomètres, a même dû laisser filer le podium, une nouvelle désillusion pour l'équipe Soudal-Quick Step, peu épargnée par la guigne ces dernières semaines.

"Je n'avais pas de très bonnes sensations quand l'échappée de six s'est dessinée mais j'ai peu à peu retrouvé mes jambes. Et dans un sprint à deux, je n'allais rien lâcher: on n'a tellement peu d'occasions de jouer la gagne", a commenté Godon qui a signé son septième succès chez les professionnels.

Après les succès de Christophe Laporte dans Gand-Wevelgem et A travers la Flandre, il s'agit d'une troisième victoire française dans une classique belge ce printemps.

"L'équipe a été plutôt malheureuse lors des Flandriennes. Ici, nous faisons +un + et +trois+ avec Benoît qui arrive très en forme pour les Ardennaises. Cela fait vraiment du bien", a poursuisi le Francilien qui ne s'était jamais imposé hors Hexagone.

"C'est ma plus belle victoire. Quand on regarde le palmarès, il y a beaucoup de grands noms", a conclu celui qui ajoute son nom au tableau d'honneur d'une course qui mentionne entre autres Peter Sagan, Tom Pidcock, Philippe Gilbert, Mathieu van der Poel ou Julian Alaphilippe, forfait cette année en raison de douleurs à un genou.

