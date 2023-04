Démarrage fulgurant du livre de Florent Pagny

Paris (AFP) – "Pagny par Florent", autobiographie du chanteur Florent Pagny, entre enfance, carrière et cancer du poumon, s'est écoulée à près de 32.000 exemplaires en trois jours, indique la maison d'édition Fayard, citant l'institut de référence GfK.

Publicité Lire la suite

Le livre a été tiré à 160.000 exemplaires, a précisé la même source, confirmant une information de BFMTV.

La chanteur populaire de 61 ans aux 15 millions de disques vendus avait annoncé lui-même sur ses réseaux sociaux en janvier 2022 souffrir d'une "tumeur cancéreuse" au "poumon" qui "ne peut pas s'opérer".

Des nouvelles rassurantes ont suivi. Avant que la star n'annonce une récidive début avril au journal de 20h00 de France 2 avec un ganglion qui a "fixé" et lui vaut une nouvelle chimiothérapie.

"Ça va super bien, a-t-il rassuré au JT. De toute façon, je serai toujours en contrôle (...) Je vais devoir suivre (une thérapie) pendant quelques années". "Si on commence à s'enfermer dans cette maladie, ce n'est pas possible", a-t-il ajouté. Et de saluer le "tsunami d'amour" généré par ses fans depuis la révélation de sa maladie.

Son livre ne parle pas que du cancer. Le chanteur se confie sur l'éclosion de sa voix. "Je dirais que je suis né une seconde fois ce jour-là. Je suis tellement heureux ! J'ai onze ans et je sais désormais ce que sera ma vie. Chanter", écrit-il ainsi en compagnie d'Emmanuelle Cosso, co-autrice, écrivaine, parolière et amie de longue date du chanteur.

L'interprète de "Savoir aimer" revient aussi sur ses amours de jeunesse, avec une autre star, Vanessa Paradis, mais également sur ses rencontres marquantes, comme Johnny Hallyday.

Ses démêlés avec le fisc, source d'inspiration de son tube "Ma liberté de penser" (2003), ont également droit au chapitre.

© 2023 AFP