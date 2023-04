Thaïlande: l'air toxique de Chiang Mai fait fuir les touristes

La ville de Chiang Mai au nord de la Thaïlande, enveloppée d'un épais brouillard engendré par les incendies de forêt et le brûlage des chaumes par les agriculteurs. Photo prise le 10 avril 2023 © Lillian SUWANRUMPHA / AFP

4 mn

Chiang Mai (Thaïlande) (AFP) – A Chiang Mai, devenue l'une des villes les plus polluées du monde, les habitants vivent sous un nuage nauséabond qui menace leur santé et le tourisme à la veille du Nouvel An thaïlandais.