Monte-Carlo: Djokovic se prend encore les pieds dans la terre monégasque

Monte-Carlo (Principauté de Monaco) (AFP) – Encore raté pour Novak Djokovic à Monte-Carlo: le Serbe, grand favori cette année après les forfaits de Rafael Nadal et Carlos Alcaraz, a été éliminé dès les 8es de finale d'un tournoi qui ne lui réussit décidément pas.

Cette année, le bourreau du Serbe est le jeune Italien Lorenzo Musetti (21 ans et 21e mondial) qui s'est imposé 4-6, 7-5, 6-4.

De quoi plonger Djokovic dans le désarroi. "Ce que je ressens après avoir joué comme ça, c'est vraiment horrible... Mais félicitation à lui, il a su rester solide dans les moments importants. C'est tout ce que je peux dire. Bonne chance à lui", a commenté le +Djoker+ des mauvais jours.

Détenteur du record de 38 titres en Masters 1000, le N.1 mondial n'a remporté que deux fois le tournoi monégasque, en 2013 et 2015, et n'y a plus dépassé les quarts depuis.

Les planètes semblaient pourtant alignées cette année. Outre les deux grands absents Alcaraz et Nadal, il profitait du fait que ses adversaires, ayant joué les Masters 1000 sur dur d'Indian Wells et Miami, redécouvraient la terre battue à l'occasion de ce premier grand tournoi de la saison sur cette surface. Lui s'y entraînait depuis plusieurs semaines, n'ayant pas été autorisé à entrer sur le territoire américain, faute de vaccin anti-Covid.

Mais rien ne s'est passé comme prévu. Déjà pour son entrée en lice, mardi au deuxième tour contre l'inconnu russe Ivan Gakhov (198e), il avait été laborieux et avait mis 1h47 pour s'imposer 7-6 (7/5), 6-2.

Jeudi, l'adversaire était plus valeureux et a su profiter des faiblesses manifestes du Serbe qui a commis 46 fautes directes dont beaucoup en coup droit.

Manchon noir

S'il n'a rien voulu en dire, Djokovic s'était blessé au bras droit dimanche à l'entraînement et il portait jeudi un manchon noir.

"Je n'ai rien à dire, je vais bien", a-t-il coupé court lorsqu'il a ensuite été interrogé sur cette protection.

Dès l'entame du match, il est apparu très nerveux. Et de retour sur le court après une heure d'interruption à cause de la pluie en début de manche décisive, il portait également un gros sparadrap sur l'arrière de la cuisse gauche.

Après 2h54 de match (sans compter l'interruption), il a frappé un ultime coup trop long et laissé la victoire à Musetti qui ne pouvait que savourer avec émotion ce moment.

"J'ai pris ma revanche, dans un si beau cadre, là où je vis, où je me sens à la maison", a-t-il déclaré.

Les deux hommes s'étaient en effet affrontés en 8es de finale à Roland-Garros en 2021 et Musetti avait remporté les deux premiers sets avant de lâcher les deux suivants et d'abandonner à 4-0 dans le dernier.

A 21 ans, il retrouve les quarts de finale d'un Masters 1000 pour la deuxième fois après Paris l'an dernier (défaite contre Djokovic) et tentera d'atteindre pour la première fois le dernier carré d'un tournoi de cette catégorie.

Pour cela, il devra battre son compatriote Jannik Sinner (8e).

Sinner sauve une balle de match

Ce dernier a sauvé une balle de match jeudi avant d'écarter le Polonais Hubert Hurkacz (13e) 3-6, 7-6 (8/6), 6-1.

"Maintenant, je suis dans le tournoi", s'est félicité Sinner qui avait bénéficié de l'abandon prématuré de Diego Schwartzman, blessé, pour son entrée en lice au deuxième tour.

"J'avais besoin d'un tel match. Je suis maintenant dans le rythme. Je ne suis pas encore à mon meilleur niveau, mais chaque jour je progresse", a ajouté le joueur de 21 ans qui reste sur une finale à Miami et une demie à Indian Wells.

L'autre quart du haut du tableau mettra aux prises Holger Rune (9e), qui a profité du forfait de Matteo Berrettini blessé aux abdominaux, au vainqueur du duel entre Daniil Medvedev (5e) et Alexander Zverev (16e). Cet ultime match de la cinquième journée du tournoi a débuté peu après 20h00.

Dans le bas du tableau, le double tenant du titre Stefanos Tsitsipas (3e) s'est tranquillement qualifié aux dépens du Chilien Nicolas Jarry (58e) 6-3, 6-4 et affrontera l'Américain Taylor Fritz (10e) qui a écarté le Tchèque Jiri Lehecka (42e) 4-6, 6-4, 6-1.

Le dernier quart opposera le Russe Andrey Rublev (6e) qui a battu son compatriote Karen Khachanov (12e) 7-6 (7/4), 6-2, à l'Allemand Jan-Lennard Struff (100e), vainqueur 6-1, 7-6 (8/6) du Norvégien Casper Ruud (4e), le finaliste des derniers Roland-Garros et US Open.

