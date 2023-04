Monte-Carlo: Novak Djokovic éliminé dès les 8es de finale

Monte-Carlo (Principauté de Monaco) (AFP) – Novak Djokovic, grand favori en l'absence de Rafael Nadal et de Carlos Alcaraz, a été éliminé jeudi dès les 8es de finale du Masters 1000 de Monte-Carlo par l'Italien Lorenzo Musetti (21e) 4-6, 7-5, 6-4.

Détenteur du record de 38 titres en Masters 1000, Djokovic ne s'est imposé que deux fois sur la terre monégasque en 2013 et 2015 et, depuis, n'y a plus dépassé les quarts. Musetti affrontera son compatriote Jannik Sinner (8e) pour une place dans le dernier carré.

"Au dernier jeu, je tremblais, j'avais peur de gagner. Mais c'est normal parce que je n'avais jamais battu de N.1 mondial", se délectait Musetti.

Portant un manchon au bras droit, Djokovic est apparu nerveux dès l'entame du match et a commis beaucoup de fautes directes tout au long du match (46 au total contre 32 pour son adversaire).

La partie a été interrompue pendant une heure par la pluie à 6-4, 5-7, 1-1 et 40/30 sur le service du Serbe.

De retour sur le court, le N.1 mondial avait un gros sparadrap collé derrière la cuisse gauche, mais a remporté son jeu de service sur un service gagnant.

Logiquement, c'est Musetti qui a réussi le break décisif dans la dernière manche pour se détacher 4-3 puis 5-3. Il a ensuite servi pour le match à 5-4.

D'un ace, il s'est offert deux balles de match consécutives mais n'a pu en convertir aucune. Sur la troisième, il a commis une grosse faute directe mais a conclu sur la quatrième.

