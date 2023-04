Retraites: des grévistes envahissent quelques minutes le siège de LVMH à Paris

Des manifestants opposés à la réforme des retraites devant le siège de LVMH à Paris, le 13 avril 2023 © Thomas SAMSON / AFP

Paris (AFP) – Des cheminots et travailleurs de la santé, de l'éducation et d'autres secteurs en grève contre la réforme des retraites ont envahi brièvement jeudi le siège parisien du géant du luxe LVMH avec fumigènes et sifflets, a constaté un journaliste de l'AFP.