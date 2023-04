Inflation: le Smic augmentera "d'un peu plus de 2%" au 1er mai, selon Borne

La Première ministre Elisabeth Borne à la sortie de l'Elysée, le 13 avril 2023 à Paris © Alain JOCARD / AFP

Hanches (France) (AFP) – La Première ministre Elisabeth Borne a assuré vendredi que le Smic augmenterait "d'un peu plus de 2%" au 1er mai et appelé les entreprises à "renégocier les grilles salariales" pour défendre le pouvoir d'achat après une inflation en mars un peu plus forte qu'envisagée.