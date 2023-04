La Bourse de Paris au-dessus des 7.500 points pour la première fois

Paris (AFP) – La Bourse de Paris continue d'établir des records vendredi, dépassant les 7.500 points, profitant de la santé des entreprises du luxe et de l'espoir d'une politique plus souple de la part des banques centrales dans les prochains mois.

L'indice vedette CAC 40 progressait de 21,85 points à 7.502,68 points vers 09H25, en chemin vers une cinquième séance de hausse consécutive et après un pic à 7.507,79 points peu après l'ouverture. Jeudi, il avait gagné 1,13%, porté par la progression des ventes de LVMH au premier trimestre 2023.

Sur la semaine, il avance de 2,45%, un quatrième gain hebdomadaire d'affilée. La Bourse de Paris fait mieux que ses homologues européennes grâce au poids en son sein des entreprises du luxe, à la croissance toujours impressionnante.

Dans la lignée de LVMH, Hermès a dévoilé un bond de ses ventes de 22% sur les trois premiers mois de l'année.

Au-delà des résultats d'entreprises qui ne font que commencer à Paris et ailleurs dans le monde, "cette prise de risque" des investisseurs "s'appuie en partie sur la bonne résistance de l'économie jusqu'à présent" mais aussi "sur l'espoir que l'inflation va ralentir rapidement et que la Banque centrale américaine va venir à la rescousse de l'économie dans la seconde partie de l'année", décrivent les analystes de le Banque Postale AM.

Jeudi, l'indice américain PPI des prix à la production pour mars a montré que les prix de gros ont reculé de 0,5% sur le mois et les investisseurs espèrent que cette tendance va se répercuter prochainement sur les prix à la consommation.

Mais ces anticipations semblent "toujours trop optimistes", nuance la Banque Postale AM.

En France, l'inflation a atteint en mars 5,7% sur un an, tirée par l'envolée des prix des produits alimentaires, son principal moteur, selon une estimation définitive revue en légère hausse vendredi par l'Insee.

Hermès, un record comme d'habitude

Le groupe de luxe français Hermès a annoncé vendredi avoir réalisé 3,4 milliards d'euros de ventes au premier trimestre, soit une progression de 22% sur un an, grâce à tous ses métiers et sur toutes les zones géographiques, après une année 2022 record.

Les résultats confirment "la capacité d'Hermès à surmonter les tendances défavorables de la demande mieux que d'autres, en tirant parti de la grande désirabilité de sa marque et de ses listes d'attente", écrit Luca Solca, analyste de Bernstein.

L'action prenait 1,16% à 1.968 euros, celle de Kering 0,88% à à 573,70 euros et LVMH 0,78% à 891 euros.

Alstom, pression renforcée

Après avoir déjà perdu plus de 5% jeudi, Alstom chutait encore de 5,80% à 21,29 euros, subissant les effets d'un abaissement de recommandation de Deutsche Bank à son égard. La banque mentionne "les nouvelles incertitudes" après le départ du directeur financier Laurent Martinez.

