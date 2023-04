Monte-Carlo: Daniil Medvedev battu en quarts par Holger Rune

Monte-Carlo (Principauté de Monaco) (AFP) – Le Russe Daniil Medvedev, 5e mondial, a été éliminé vendredi en quarts de finale du Masters 1000 de Monte-Carlo par le Danois Holger Rune (9e) 6-3, 6-4.

Publicité Lire la suite

"Je savais que ce serait un match super difficile et que je devrais jouer à mon meilleur niveau", a commenté le Danois de 19 ans qui retrouvera samedi pour une place en finale l'Italien Jannik Sinner (8e) ou son compatriote Lorenzo Musetti (21e), tombeur du N.1 mondial et favori du tournoi Novak Djokovic.

Medvedev "a un énorme service, il peut le frapper n'importe où et parfois on ne peut rien faire. Dans ces cas, il faut l'accepter et se tenir prêt" pour lorsque son service n'est pas intouchable, a souligné Rune, vainqueur du dernier Masters 1000 de Paris en ayant battu en finale Djokovic.

Le Russe avait bataillé plus de trois heures la veille pour écarter Alexander Zverev à 23h00 passées. Au contraire, Rune avait bénéficié du forfait de son adversaire Matteo Berrettini.

Et contrairement à la veille face à l'Allemand, Medvedev, qui restait sur une demi-finale lors de sa dernière participation au tournoi monégasque en 2019 mais qui dit détester la terre battue, n'a pas trouvé l'ouverture vendredi.

Rune a réussi le break pour mener 3-1 dans la première manche. Il a ensuite fermement tenu sa mise en jeu jusqu'à la conclusion du set.

Dans le second, Rune a une nouvelle fois réussi le break tôt pour mener 2-1, mais Medvedev a immédiatement recollé. Le Danois a repris une dernière fois la mise en jeu de son adversaire pour mener 5-4 et servir pour le match.

© 2023 AFP