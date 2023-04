NBA: incertain contre Oklahoma City, Gobert a présenté ses "excuses" à Anderson

Paris (AFP) – Le pivot français des Timberwolves Rudy Gobert a affirmé que son coéquipier Kyle Anderson et lui avaient "chacun présenté (leurs) excuses à l'autre", jeudi en conférence de presse avant le match contre Oklahoma City, qu'il pourrait manquer à cause d'un dos douloureux.

Au cours d'une dispute verbale, Gobert avait frappé Anderson lors du dernier match de la saison régulière contre les Pelicans de la Nouvelle-Orléans, avant d'être prié par son équipe de quitter la salle. Il avait ensuite été suspendu par les Wolves lors du barrage d'accession aux play-offs perdu contre les Lakers de Los Angeles (108-102).

Mais en amont de la rencontre contre OKC (samedi à 03h30), dernière chance pour accéder aux play-offs, l'intérieur a assuré que l'incident était fini. "On a chacun présenté nos excuses à l'autre et on est passé à autre chose, a-t-il affirmé. C'est différent quand il y a des millions de gens qui regardent les vidéos et ont une opinion concernant ce qu'il s'est passé, mais on n'a pas le contrôle sur ça. Ce que nous pouvons contrôler, c'est le respect que nous avons l'un pour l'autre et notre relation."

Ce mea culpa complète les excuses qu'il a formulées rapidement après son coup de sang, privées auprès des joueurs, puis publiques sur Twitter. Le chef de file de l'équipe de France a également rassuré concernant sa relation avec Anderson.

"J'aime toujours Kyle. C'est toujours mon frère. Je dis aux gens: +Parfois on se bat avec sa famille. Parfois on se bat avec les gens qu'on aime et respecte beaucoup.+ C'est la vie, personne n'est parfait. Des erreurs arrivent et après on grandit et on passe à autre chose."

Un doute entoure toutefois la participation du pivot élu trois fois meilleur défenseur de NBA à ce match crucial. "Mon dos me fait toujours mal, je ne bouge toujours pas comme j'aimerais bouger, mais je fais des petits progrès chaque jour", a-t-il déclaré.

Son entraîneur Chris Finch a également convenu que Gobert avait l'air "un peu raide" à l'entraînement jeudi. "J'espère (qu'il jouera). Je n'en sais rien. Mais nous ne l'avons pas écarté de l'équipe", a poursuivi Finch.

La franchise basée à Minneapolis déplore déjà l'absence de l'ailier Jaden McDaniels, qui s'est fracturé la main en frappant de frustration un mur lors du match contre les Pelicans. L'autre intérieur vedette de l'équipe, Karl-Anthony Towns, pourrait également manquer ce match à cause de douleurs à un mollet.

