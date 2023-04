Wall Street légèrement dans le rouge après des indicateurs mitigés

Des opérateurs du New York Stock Exchange © TIMOTHY A. CLARY / AFP

3 mn

New York (AFP) – Hésitante à l'ouverture, la Bourse de New York évolue légèrement dans le rouge vendredi ballotée entre des résultats bancaires décents et des indicateurs mitigés, voire décevants.