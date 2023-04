24 Heures du Mans Motos: la Honda N.1, leader au cœur de la nuit

Le Mans (AFP) – La Honda N.1, championne du monde d'endurance en titre, est toujours en tête de la 46e édition des 24 Heures du Mans motos dimanche en début de matinée, peu inquiétée au cœur d'une nuit calme sur le circuit Bugatti (4,185km).

La moto du F.C.C TSR Honda France, qui a pris la tête à la tombée de la nuit la veille, devance de quatre tours la Ducati N.6 de l'ERC Endurance Ducati et de cinq la Kawazaki N.4 du Tati Team Beringer Racing, après 14 heures de course sous un temps clément dans la Sarthe.

La N.1, pilotée par l'Australien Josh Hook et les Français Mike di Meglio et Alan Techer, a pris le dessus après avoir bataillé en tête pendant l'après-midi avec la BMW N.37 du Motorrad World Endurance team et la Yamaha N.7 du Yart.

Mais la première a perdu des places après une chute qui l'a contrainte à rentrer aux stands, tandis que la seconde a peu à peu été distancée, également victime d'une chute peu avant 5 heures du matin qui a entraîné l'intervention de la safety car.

la Suzuki revient

La Honda N.1 s'affiche évidemment comme une des grandes favorites à la victoire finale dimanche (15H00), après l'avoir emporté en 2018 et 2020.

Elle pourrait aussi profiter du départ manqué samedi de la tenante du titre, la Suzuki N.12 du Yoshimura SERT Motul, qui a chuté dès le premier tour.

La machine alors pilotée par Gregg Black, a terminé sa course dans le bac à gravier dès le premier virage, obligeant le pilote 34 ans à retourner aux stands pour près de 30 minutes.

Repartie avec 18 tours de retard, la N.12 a entamé une remontée au classement tout au long de la soirée. Elle se trouvait dimanche matin en 16e position, encore loin cependant de la tête (20 tours de retard), alors que l'équipe sarthoise vise au Mans une troisième victoire consécutive après les éditions 2021 et 2022.

Dans la catégorie Superstock, qui regroupe les machines les plus proches des motos de série, la BMW N.9 du Tecmas MRP BMW Racing Team est de son côté en tête et pointe à la 10e place du classement général.

Première des quatre étapes du championnat du monde d'endurance (EWC), les 24 Heures du Mans Motos prendront fin à 15H00 dimanche. 54 motos ont pris le départ, neuf avaient abandonné au début de la journée.

