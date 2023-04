A New York, rideau pour le Fantôme de l'Opéra, pièce la plus ancienne de Broadway

New York (AFP) – C'est un symbole de Broadway qui disparaît: après 13.981 représentations en 35 ans, le Fantôme de l'Opéra, la plus ancienne comédie musicale du célèbre quartier des théâtres de New York, a définitivement baissé le rideau dimanche, victime d'audiences trop faibles après la pandémie.

Moment fort du spectacle, le lourd et majestueux lustre de l'Opéra a chuté pour une dernière fois au "Majestic Theatre", l'écrin historique près de Times Square de l’œuvre théâtrale et musicale créée par Andrew Lloyd Webber, à partir du livre de Gaston Leroux.

En présence de son créateur, l'équipe du spectacle a reçu une longue ovation du public debout, qui applaudissait à tout rompre, pendant que le fameux lustre faisait une toute dernière apparition dans la salle de 1.600 places, a constaté une journaliste de l'AFP.

Au total, depuis sa première new-yorkaise en 1988, l'histoire du fantôme qui vit caché dans les souterrains de l'Opéra de Paris et tombe amoureux de la ballerine Christine aura rapporté 1,3 milliard de dollars de recettes, attiré près de 20 millions de spectateurs, et fait travailler environ 6.500 personnes, dont 450 comédiens, estime la production.

"Le monde a changé"

Deux ans après sa création à Londres -- où elle continue d'être jouée --, "Phantom of the Opera" s'était imposé à Broadway comme une superproduction avec son orchestre et ses costumes d'époque. L’œuvre avait triomphé aux Tony Awards, l'équivalent des Oscars pour Broadway, remportant sept récompenses en 1988.

Mais "le monde a changé", soulignait dans le New York Times en septembre 2022, le producteur britannique Cameron Mackintosh. Il expliquait qu'après la pandémie de Covid-19, qui a fermé Broadway pendant 18 mois, le spectacle, très dépendant des touristes internationaux, était devenu trop cher -- "un peu moins de 950.000 dollars nets" par semaine -- pour ses recettes.

Vue le 13 avril 2023 du Majestic Theatre, où s'est jouée la dernière du Fantôme de l'Opéra dimanche, après 35 ans de représentation © ANGELA WEISS / AFP

Entre musiciens, comédiens et techniciens, il faut environ 125 personnes pour faire tourner le spectacle.

"Il y a un point de bascule, où le nombre de bonnes semaines a trop diminué pour compenser les semaines perdues, et à ce moment-là, il n'y a qu'une seule décision sensée à prendre", avait-il ajouté, sur fond de succès à Broadway pour les biopics musicaux comme "MJ : The musical" sur Michael Jackson.

L'annonce de la clôture avait relancé les entrées, à tel point que le couperet a été repoussé de février à avril et certains se demandent si une tournée ne sera pas annoncée. Cette semaine, les dernières places se vendaient plus de 500 dollars sur les sites de réservations.

Désormais, la comédie musicale la plus ancienne jouée à New York sera "Chicago", dont la première remonte à 1996, devant "Le Roi Lion".

Poumon culturel et touristique de New York, les 41 théâtres de Broadway, où se pressent environ 200.000 et 300.000 spectateurs par semaine, rapportent en moyenne plus de 30 millions de dollars de recettes hebdomadaires.

© 2023 AFP