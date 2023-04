Pour son édition 2023, Coachella vibre au rythme d'une musique mondialisée

Le festival de musique Coachella à Indio en Californie, le 15 avril 2023 © VALERIE MACON / AFP

Indio (Etats-Unis) (AFP) – Lors de son lancement il y a presque 25 ans, Coachella était avant tout une ode au rock'n'roll, avec des stars masculines et blanches. Mais avec son édition 2023, le festival américain célèbre une musique plus diverse et internationale que jamais.