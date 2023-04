Premier vol test pour Starship, la plus grande fusée du monde

La fusée Starship de SpaceX sur son aire de lancement à la base spatiale Starbase, le 16 avril 2023 à Boca Chica, au Texas © Patrick T. Fallon / AFP

Starbase (Etats-Unis) (AFP) – Explosion, report ou succès retentissant? Le moment décisif approche pour SpaceX, qui doit tenter lundi le premier vol d'essai de Starship, la plus grande et la plus puissante fusée du monde, destinée à des voyages vers la Lune et Mars.