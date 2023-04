Wall Street stable à l'ouverture d'une semaine chargée en résultats

New York (AFP) – Les indices de la Bourse new-yorkaise ont ouvert stables lundi au début d'une semaine très riche en résultats d'entreprises, notamment bancaires.

Publicité Lire la suite

L'indice Dow Jones grignotait 0,04%, le Nasdaq, à forte coloration technologique, cédait 0,08% tandis que le S&P 500 glissait de 0,05%, vers 14H10 GMT.

Vendredi, Wall Street avait terminé de peu dans le rouge après des indicateurs mitigés. Mais elle a conclu la semaine en territoire positif.

Le Dow Jones a enregistré un gain hebdomadaire de 1,2%, dans le vert pour la quatrième semaine d'affilée. L'indice élargi S&P 500 a grappillé +0,8% et le Nasdaq +0,3%.

La semaine passée a vu un bon début de résultats bancaires avec JPMorgan et Citigroup notamment mais sur le front macro-économique, les ventes au détail et la production industrielle ont été décevantes.

Les investisseurs misent toujours néanmoins sur une nouvelle modeste hausse des taux d'intérêt par la banque centrale américaine (Fed) début mai qui veut ramener l'inflation à 2%.

Ils auront plus d'informations sur l'état de l'économie américaine, après le dernier rapport de la Fed --le Livre Beige--, qui sera publié mercredi.

Au rang des bonnes nouvelles, l'indice d'activité manufacturière de la région de New York pour avril a renoué avec la croissance pour la première fois depuis cinq mois, grâce à une hausse des commandes.

L'indice mesurant l'évolution de cette activité a grimpé de 35 points, pour s'établir à 10,8 points, selon l'enquête mensuelle Empire State, publiée lundi par l'antenne de New York de la banque centrale américaine (Fed) et réalisée auprès d'industriels de la région. Il sera complété jeudi par la publication de l'activité industrielle de Philadelphie.

Cette semaine, une kyrielle de résultats de sociétés sont attendus, dont Schwab lundi puis mardi les banques Goldman Sachs et Bank of America ainsi que le groupe de défense Lockheed Martin et le laboratoire Johnson and Johnson.

Du côté du Nasdaq, seront guettés Netflix mardi après la clôture des marchés et Tesla mercredi.

A la cote, le titre de Schwab chutait de 2,45% après que la banque et maison de courtage a révélé un résultat en progrès au premier trimestre par rapport à la période comparable il y a un an, mais inférieur par rapport au quatrième trimestre.

Les résultats de l'établissement étaient observés de près après les difficultés bancaires intervenues en mars, car son activité repose pour une bonne grande part sur l'évolution des taux d'intérêt. Schwab a aussi annoncé une pause dans son programme de rachat de ses propres actions.

Le gestionnaire d'actifs State Street s'écroulait pour sa part de 14% après avoir annoncé un recul de son bénéfice tandis que la banque régionale First Republic cédait 2,50% vers 14H15 GMT.

L'action d'Alphabet perdait 3% après une interview du patron de Google Sundar Pichai sur CBS diffusée dimanche soir, qui a invité à éviter la précipitation dans l'application de l'intelligence artificielle.

Les changements que vont apporter l'IA "sont plus profonds que ce qu'ont apporté le feu ou l'électricité ou tout ce qui a été fait dans le passé", a-t-il affirmé, ajoutant que les comportements de la technologie "n'étaient pas totalement compris".

Sur le marché obligataire, les taux sur les bons du Trésor à 10 ans avançaient à 3,56% contre 3,51% en fin de semaine tandis que ceux à deux ans se tendaient à 4,15% contre 4,09%.

© 2023 AFP