C1: Giroud, Leao et Maignan plus forts que Naples, Milan en demie

Les joueurs de l'AC Milan autour de Leao et Olivier Giroud, le buteur, à l'issue de leur victoire à Naples, le 18 avril 2023 © Alberto PIZZOLI / AFP

3 mn

Naples (Italie) (AFP) – L'AC Milan d'Olivier Giroud, Raphael Leao et Mike Maignan été plus fort que le Napoli de Victor Osimhen et Khvicha Kvaratskhelia pour s'inviter mardi dans le dernier carré de la Ligue des champions grâce à un nul (1-1) à Naples suffisant après la victoire de l'aller (1-0).