La Bourse de Paris continue de battre ses records

Paris (AFP) – La Bourse de Paris a établi un nouveau record en séance et en clôture mardi, poussée légèrement par la reprise de l'activité en Chine.

L'indice vedette CAC 40 a gagné 35,45 points, terminant à 7.533,63 points, son plus haut niveau en clôture. En séance, il a même atteint un pic à 7.559,35 points.

La cote parisienne a ouvert en hausse et a gardé le même cap tout au long de la séance, avec les nouvelles données économiques de Chine.

Le produit intérieur brut (PIB) de la deuxième économie mondiale a progressé plus qu'anticipé au premier trimestre, de 4,5% sur un an, et les ventes au détail ont confirmé leur reprise en mars, avançant de 10,6% sur un an, leur rythme le plus rapide depuis juin 2021.

De quoi redonner un peu d'élan au secteur du luxe, qui avait nettement baissé lundi à la suite d'une semaine faste. LVMH a repris 0,45% à 877,50 euros, Kering 0,67% à 571,70 euros, et Hermès 1,76% à 1.972,00 euros.

La saison des résultats d'entreprises continue d'animer le marché aux Etats-Unis et en Europe et sont dans l'ensemble bien accueillis par les investisseurs.

"La tension entre la bonne santé du secteur privé et une inflation sous-jacente plus élevée et persistante rend plus difficile" la tache des banque centrales, prévient Paola Monperrus-Veroni, économiste pour Crédit Agricole.

Signe des tensions sur le marché de la dette, le coût de l'emprunt français est resté au-dessus des 3% mardi, un seuil qu'il avait dépassé vendredi pour la première fois depuis les premiers jours de la crise bancaire de mars.

Jackpot pour Bolloré

L'un veut encore renforcer son pôle logistique, l'autre se recentrer sur les médias: CMA CGM et Bolloré ont annoncé mardi négocier le rachat de Bolloré Logistics par l'armateur marseillais, pour une valeur d'entreprise de 5 milliards d'euros.

Le groupe Bolloré a bondi de 5,27% à 6,09 euros et Vivendi, contrôlé par Bolloré, s'est envolé de 6,32% à 10,08 euros.

Lagardère profite du rebond du trafic aérien

Le groupe Lagardère a réalisé au premier trimestre un chiffre d'affaires de 1,7 milliard d'euros, en hausse de 28% grâce à la poursuite du rebond du trafic aérien, notamment en Chine. L'action a pris 1,49% à 23,85 euros.

Aéroports de Paris a grappillé 0,15% à 134 euros, alors que les grands aéroports desservant Paris ont souffert des grèves des contrôleurs aériens contre la réforme des retraites, qui leur ont fait perdre environ 470.000 passagers au premier trimestre.

