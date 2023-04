La Bourse de Paris monte doucement, portée par la Chine

Paris (AFP) – La Bourse de Paris repartait tranquillement de l'avant mardi, soutenue par la bonne dynamique de la reprise de l'activité post-Covid en Chine dans l'attente de nouveaux résultats de grandes entreprises américaines.

L'indice CAC 40 avançait de 0,32% à 7.522,39 points vers 10H00.

Après avoir atteint un nouveau pic en séance à 7.552 points peu après l'ouverture, l'indice vedette avait lâché 0,28% lundi, reprenant son souffle après cinq séances consécutives de gains.

"Les statistiques chinoises sur le premier trimestre sont globalement au-dessus des attentes, confirmant un rebond technique de la croissance, soutenue par la consommation des ménages", observe Christian Parisot, économiste du courtier Aurel BGC. "Mais, les données sur le secteur industriel sont mitigées, montrant une reprise freinée par une demande internationale faible", nuance-t-il.

Le produit intérieur brut (PIB) de la deuxième économie mondiale a progressé plus qu'anticipé au premier trimestre, de 4,5% sur un an, et les ventes au détail ont confirmé leur reprise en mars, avançant de 10,6% sur un an, leur rythme le plus rapide depuis juin 2021. Mais la production industrielle s'est affichée le mois dernier en hausse de 3,9% sur un an, inférieure aux attentes d'analystes de Bloomberg qui tablaient sur 4,4%.

La reprise de la consommation chinoise s'était reflétée la semaine dernière dans les résultats trimestriels des fleurons français du luxe LVMH et Hermès. Leurs actions étaient dopées à nouveau par ces nouvelles données qui concrétisent la bonne dynamique de la reprise de la deuxième économie chinoise: LVMH montait de 0,95%, Hermès de 0,99% et Kering de 0,72% vers 09H50.

Lundi, les marchés américains avaient été encouragés par la croissance de l'activité manufacturière de la région de New York en avril.

Les intervenants se pencheront dans la matinée sur le baromètre allemand Zew mesurant le moral des investisseurs avant de se concentrer sur une salve de résultats d'entreprises américaines dont Goldman Sachs, Bank of America ou encore Lockheed Martin avant l'ouverture de Wall Street, mais aussi United Airlines et Netflix après la clôture.

Avec un marché de l'emploi toujours vigoureux et des niveaux d'inflation restant à des niveaux très supérieurs aux objectifs de long terme de la Fed, les investisseurs s'attendent à une augmentation de 25 points de base de ses taux directeurs lors de sa prochaine réunion début mai avant qu'elle ne commence à assouplir sa politique monétaire.

Ils estiment toutefois que la Fed sera moins en capacité de baisser ses taux cette année que ce qu'ils n'avaient imaginé il y a un mois, prévoyant désormais pour fin 2023 un taux directeur inférieur de seulement un quart de point de pourcentage à son niveau actuel, alors qu'ils tablaient au moment de la crise bancaire sur un repli d'un point entier, soit quatre baisses de taux d'ici la fin de l'année.

Lagardère profite du rebond du trafic aérien

Le groupe Lagardère a réalisé au premier trimestre un chiffre d'affaires de 1,7 milliard d'euros, en hausse de 28% grâce à la poursuite du rebond du trafic aérien, notamment en Chine. L'action grimpait de 2,77% à 10H00.

ADP grappillait 0,22%, alors que les grands aéroports desservant Paris ont souffert des grèves des contrôleurs aériens contre la réforme des retraites, qui leur ont fait perdre environ 470.000 passagers au premier trimestre.

