La Mexicaine Elena Reygadas meilleure cheffe du monde, selon 50 Best

Paris (AFP) – La Mexicaine Elena Reygadas, cheffe et propriétaire du restaurant Rosetta à Mexico, a été consacrée mardi meilleure cuisinière au monde dans le palmarès 2023 du classement britannique 50 Best.

Pour la troisième année consécutive, 50 Best récompense une cheffe d'Amérique latine après la Colombienne Leonor Espinosa en 2022 et la Péruvienne Pia Leon en 2021.

Dans son restaurant ouvert en 2010 dans un hôtel particulier du quartier de Roma, à Mexico, Elena Reygadas revisite la cuisine traditionnelle mexicaine dans un menu qui change tous les jours grâce à des ingrédients saisonniers et locaux provenant de petits producteurs.

Elle s'est fait un nom grâce aux pâtes faites à la main comme les tortellini hoja santa (poivre mexicain). Elle propose aussi le pipian (sauce à base de purée de légumes qui aurait des origines dans les cuisines aztèque et maya) à la pistache, les taco romeritos (herbe fraîche), et le tamal (papillote amérindienne) de maïs servi avec de la crème fumée tiède.

"C'est un honneur de décerner cette année le prix à Elena Reygadas, une cheffe qui ouvre la voie aux futures générations de femmes leaders au Mexique et ailleurs. En défendant les plats traditionnels et la biodiversité locale, elle œuvre pour l'avenir de la gastronomie mexicaine", a souligné William Drew, directeur du contenu des World's 50 Best Restaurants dans un communiqué.

Ce prix a été traditionnellement révélé avant la cérémonie des 50 Best 2023 qui aura lieu à Valence (Espagne) le 20 juin.

Issue d'une famille nombreuse, Elena Reygadas a appris à cuisiner dès l'enfance et a ensuite étudié la littérature anglaise à l'université nationale autonome de Mexico.

Elle n'a cependant jamais cessé de cuisiner et a travaillé dans des restaurants tout au long de ses études et est devenue cheffe à la fin de son parcours universitaire.

La cheffe avait passé quatre ans à Londres sous la houlette du chef italien Giorgio Locatelli, avant de revenir à Mexico pour ouvrir Rosetta.

Elle a récemment lancé un programme de bourses d'études destiné aux femmes, dans le but de promouvoir une plus grande parité dans les cuisines.

