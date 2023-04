Flèche Wallonne: Tadej Pogacar dompte le mur en cannibale

Le coureur slovène Tadej Pogacar, intouchable depuis le début de la saison, célèbre sa victoire sur la ligne d'arrivée de la Flèche Wallonne, le 19 avril 2023 à Huy (Belgique) © DIRK WAEM / BELGA/AFP

4 mn

Huy (Belgique) (AFP) – Et à la fin, c'est Tadej Pogacar qui gagne: le nouveau cannibale du cyclisme a remporté sa première Flèche Wallonne, mercredi en haut du mur de Huy, et fait un pas de plus vers un carton plein dans les courses ardennaises.