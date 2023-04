Pénurie de médicaments: les tensions sur la pilule abortive inquiètent

Des pilules de mifépristone et de misoprostol le 8 mai 2020 © Elisa WELLS / PLAN C/AFP

Paris (AFP) – De nombreuses pharmacies en France ne disposent plus dans leurs rayons d'une pilule abortive, dernière illustration en date des pénuries de médicaments qui frappent l'Hexagone, et qui portent cette fois sur un sujet particulièrement sensible pour le droit des femmes.