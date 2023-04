Décès à 25 ans de la star de la K-pop Moonbin

Séoul (AFP) – La star sud-coréenne de la K-pop, Moonbin, un membre du groupe Astro, est décédée mercredi à l'âge de 25 ans, selon son label Fantagio.

"Le 19 avril, le membre d'Astro Moonbin a quitté notre monde de façon inattendue, devenant une étoile dans le ciel", a écrit en coréen le label Fantagio sur son compte officiel Twitter.

Il n'a fourni aucune cause présumée de décès.

Le communiqué demande à chacun de "s'abstenir de rapports spéculatifs et malveillants" afin que sa famille puisse lui rendre hommage et l'honorer en paix.

Citant la police, des médias locaux ont indiqué que Moonbin avait été retrouvé inconscient dans son appartement, situé dans le quartier chic de Gangnam à Séoul.

Moon Bin - qui a joué le rôle de Moonbin - était membre du groupe Astro et a également joué avec un sous-groupe appelé Moonbin & Sanha.

Après avoir été aussi acteur et mannequin, il a rejoint le programme de stagiaires du label Fantagio dès son plus jeune âge et a fait ses débuts avec Astro en février 2016, qui comptait alors six membres.

La soeur de Moon Bin, Moon Sua, est également une chanteuse de la K-pop, membre d'un groupe de filles appelé Billlie.

"Si attristé par la perte de l'une des plus belles âmes jamais rencontrées à travers la musique ! Des prières pour sa famille, amis, employeurs et fans !", a écrit un internaute sur Twitter réagissant à l'annonce du label Fantagio.

Plusieurs autres jeunes stars de la K-pop sont décédées ces dernières années, dont deux suicides présumés sur un mois en 2019.

La chanteuse, Goo Hara, s'est suicidée après avoir été victime de "revenge porn" par un ex-petit ami mécontent. Son amie Sulli, également vedette de la K-pop, s'est donné la mort après des attaques l'accusant, entre autres, de ne pas porter de soutien-gorge.

Dans l'industrie de la K-pop, les stars sont recrutées par des agences dès leur plus jeune âge. Leurs vies, soumises à un contrôle strict, sont alors rythmées par d'intenses entraînements de musique et de danse.

La Corée du Sud a l'un des taux de mortalité par suicide les plus élevés au monde qui, selon des chiffres récents du gouvernement sud-coréen, figure parmi les principales causes de décès chez les moins de 40 ans.

