La France veut accélérer son désendettement et maîtriser sa dépense

Le ministre de l'Economie, Bruno Le Maire, à Washington, le 12 avril 2023 © Stefani Reynolds / AFP/Archives

Paris (AFP) – Le gouvernement a indiqué jeudi vouloir accélérer le désendettement de la France et la réduction du déficit public à horizon 2027, grâce à une dépense publique moindre et une croissance économique plus dynamique.