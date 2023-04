Tennis: Tsitsipas et Alcaraz font le travail et rejoignent les quarts à Barcelone

L'Espagnol Carlos Alcaraz lors du tournoi de Barcelone, le 18 avril 2023 © Josep LAGO / AFP

2 mn

Barcelone (AFP) – Carlos Alcaraz et Stefanos Tsitsipas, 2e et 5e mondial, ont fait le travail jeudi en remportant leurs matches respectifs contre Roberto Bautista Agut 6-3, 7-5 et Denis Shapovalov 6-3, 6-2, et rallient les quarts de finale du tournoi ATP 500 de Barcelone, vendredi.