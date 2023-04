Baguettes et formules magiques: une exposition immersive sur Harry Potter à Paris

Une visiteuse de l'exposition sur l'univers d'Harry Potter, le 20 avril 2023 à Paris © Thomas SAMSON / AFP

Paris (AFP) – "On veut que vous vous sentiez dans l'univers d'Harry Potter et vous raconter comment il a été créé": une exposition immersive consacrée au sorcier le plus célèbre des 25 dernières années débarque à Paris vendredi et jusqu'au 1er octobre.