Energie: nouvelle rallonge pour le bouclier tarifaire sur l'électricité

Un an de sursis: le gouvernement français a décidé de prolonger jusqu'à début 2025 le bouclier tarifaire mis en place en octobre 2021 © DAMIEN MEYER / AFP/Archives

Paris (AFP) – Un an de sursis: le gouvernement français a décidé de protéger un an de plus les ménages des soubresauts du marché de l'électricité en prolongeant jusqu'à début 2025 le bouclier tarifaire mis en place en octobre 2021 pour limiter les hausses de factures, alors qu'il était jusqu'à présent seulement prévu jusque fin 2023.