Rallye de Croatie: Ogier ralenti par deux crevaisons, Neuville leader

Victime de deux crevaisons, Sébastien Ogier,leader du Championnat du monde des rallyes WRC, pointe à la 5e place du Rallye de Croatie à 1 minutes 23 secondes du Belge Thierry Neuville, en tête à l'issue de la première journée vendredi.

"On peut toujours y croire, mais le podium est loin", a constaté le pilote français (Toyota). Malgré quatre temps scratch sur huit spéciales, la journée a été frustrante pour l'octuple champion du monde, plombé par deux crevaisons lors de la deuxième spéciale puis la huitième et dernière.

Thierry Neuville (Hyundai), son poursuivant au classement du Championnat du monde, a pris la tête de cette quatrième manche de la saison avec 5.7 secondes d'avance sur le Britannique Elfyn Evans (Toyota) et 30 secondes sur l'Estonien Ott Tänak (M-Sport/Ford).

"Elfyn pousse derrière et demain ce sera une grande journée aussi", a estimé Neuville.

Les choses avaient pourtant parfaitement commencé pour Ogier. Le Français a profité de sa position d’ouvreur pour remporter la première spéciale devant Neuville et Tänak.

Mais le vainqueur des rallyes de Monte-Carlo et du Mexique cette saison a crevé au début de la deuxième spéciale, perdant alors plus d'une 1 minute 30 sur Neuville.

Kalle Rovanperä, troisième au classement du Championnat du monde,a connu la même mésaventure qu'Ogier, mais le Finlandais a lui perdu plus de deux minutes sur le Belge.

Sur une route devenue plus sale et piégeuse, Neuville n'a pas non plus été épargné en abîmant l'avant de sa Hyundai après avoir heurté une botte de foin dans une chicane.

Sans conséquence, il a fini en tête après les quatre spéciales du matin avec 16 secondes d’avance sur Evans et 22 sur Tänak. Malgré trois meilleurs temps en quatre spéciales, Ogier a terminé cette première boucle à la 7e place, à 1 min 27 sec de Neuville.

Le Français a démarré la deuxième pied au plancher en remportant la cinquième spéciale. Troisième de l'ES6, où la pluie s'est invitée sur certaines portions, Ogier en a profité pour gagner deux places (5e). Mais le Français a de nouveau crevé dans la huitième et dernière spéciale du jour pour finir à 1 min 23 sec.

Huit nouvelles spéciales sont au programme de samedi.

Le Rallye de Croatie s’était ouvert dans une émotion toujours palpable, une semaine après la mort du pilote irlandais Craig Breen (Hyundai), 33 ans, lors d’une reconnaissance de cette épreuve.

Le classement du Rallye de Croatie à l'issue de la première journée vendredi:

1. Thierry Neuville - Martijn Wydaeghe (BEL) Hyundai 1:16:02.4

2. Elfyn Evans/Scott Martin (GBR) Toyota à 5.7 secondes

3. Ott Tänak/Martin Jarveoja (EST) M-Sport/Ford 30 sec

4. Esapekka Lappi/Janne Ferm (FIN) Hyundai) 33.4 sec

5. Sébastien Ogier/Vincent Landais (FRA) Toyota 1 min 23.7

