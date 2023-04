Wall Street en baisse, prudence avant les publications des géants de la tech

Le parquet du New York Stock Exchange © SPENCER PLATT / GETTY IMAGES NORTH AMERICA/AFP

3 mn

New York (AFP) – La Bourse de New York évolue en baisse vendredi peu après l'ouverture, dans des marges très resserrées et en position d'attente avant les publications de plusieurs géants technologiques, la semaine prochaine.