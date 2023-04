ChatGPT, nouvelle plume du monde politique

Photo d'illustration prise le 23 janvier 2023 à Toulouse, en France © Lionel BONAVENTURE / AFP/Archives

3 mn

Paris (AFP) – ChatGPT a envahi les sphères universitaire et professionnelle et s'attaque désormais au champ politique: des élus l'utilisent pour des discours ou des lois et certains rêvent de le voir porter leurs propres valeurs, mais l'outil fait planer la menace de campagnes d'influence difficilement détectables.