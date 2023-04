NBA: Denver prend le large contre Minnesota, New York les devants face à Cleveland

Los Angeles (AFP) – Les Denver Nuggets, N.1 à l'Ouest, ne sont plus qu'à une victoire des demi-finales de conférence après leur troisième succès de rang contre Minnesota (120-111), vendredi en NBA, lors d'une soirée qui a vu les New York Knicks prendre les devants sur Cleveland.

Dans la troisième rencontre du jour, Atlanta a un peu relancé le suspense en l'emportant sur son parquet face aux Boston Celtics (130-122), ce qui permet aux Hawks de revenir à 1-2 après les deux défaites inaugurales dans le Massachusetts.

Le suspense en revanche s'étiole dans la confrontation a priori la plus déséquilibrée entre Denver et Minnesota, la tête de série N.8.

Après deux revers nets dans le Colorado, les Wolves de Rudy Gobert (18 pts, 10 rebonds) ne sont pas parvenus à inverser la tendance à domicile, s'inclinant 120-111.

Sans surprise là aussi, le double MVP des Nuggets, Nikola Jokic a contribué aux malheurs de la franchise de Minneapolis en réalisant un triple-double (20 pts, 11 rbds, 12 passes), le 7e de sa carrière en phase finale.

Anthony Edwards (36 pts), Karl-Anthony Towns (27) et leurs équipiers n'ont pourtant pas démérité --l'écart n'était encore que de six points à l'entame du dernier quart-temps--, mais Denver a aussi pu compter sur son collectif, avec six joueurs à au moins 10 points (dont Michael Porter Jr à 25 unités), notamment en fin de rencontre, quand Jokic a été limité par les fautes.

Que peut encore espérer Minnesota avant la 4e rencontre de dimanche? Dans l'histoire des plays-offs, aucune équipe n'est jusqu'ici parvenue à revenir d'un 0-3. Mais Nikola Jokic a prévenu: "On sait qu'ils vont être encore plus agressifs dans deux jours. Alors nous allons devoir conserver notre calme".

Anthony Edwards (G), des Minnesota Timberwolves, porte le ballon face à Nikola Jokic, des Denver Nuggets, en phase finale de NBA, le 21 avril 2023 à Minneapolis © Gregory Shamus / GETTY IMAGES NORTH AMERICA/AFP

La défense des Knicks au top

A l'Est, les Knicks ne sont pas dans une position aussi confortable que Denver, mais les New Yorkais ont pris un ascendant sur Cleveland en l'emportant dans un Madison Square Garden survolté (99-79), grâce à leur défense qui est parvenue à éteindre Darius Garland (10 pts seulement).

L'écart a culminé à 27 points et, même si Donovan Mitchell en a inscrit 22, les Cavaliers sont la première équipe à ne pas passer la barre des 80 unités cette saison. Pour rendre leur soirée encore plus douloureuse, Garland s'est foulé la cheville gauche en marchant sur le pied d'un photographe durant la deuxième mi-temps...

Julius Randle, des New York Knicks, au dunk lors du match 3 contre les Cleveland Cavaliers, en play-offs de NBA, le 21 avril 2023 à New York © JAMIE SQUIRE / GETTY IMAGES NORTH AMERICA/AFP

Les deux franchises se retrouveront aussi dimanche et, à nouveau devant leur public, les Knicks auront l'occasion de creuser l'écart.

Atlanta rebondit face aux C's

En Géorgie, les Celtics ont eux manqué cette opportunité en passant au travers de leur deuxième quart-temps (30-41).

Dans le dur lors des deux premières rencontres, le meneur des Hawks Trae Young a cette fois répondu présent (32 pts, 9 passes).

"Toute l'équipe a produit du jeu (...). Il ne s'agit pas seulement de marquer, mais aussi parfois d'embarquer tout le monde avec soi", a commenté Young, qui face aux vice-champions a également réalisé deux contres importants.

Chez les C's, Jayson Tatum était là (29 pts) mais ses 10 rebonds n'ont pas suffi à empêcher Atlanta de dominer largement dans ce domaine.

"C'est simplement une question de volonté, et ils en voulaient plus ce soir", a jugé son coéquipier Marcus Smart (24 pts, 8 passes).

Trae Young, des Atlanta Hawks, vole au-dessus de la défense des Boston Celtics, lors d'un match de phase finale de la NBA, le 21 avril 2023 à Atlanta © Kevin C. Cox / GETTY IMAGES NORTH AMERICA/AFP

A une minute du buzzer, Tatum a eu une ultime chance de ramener les deux équipes à égalité, mais n'a pas fait mouche à trois points.

La star des Celtics a aussitôt pris rendez-vous pour le match 4, dimanche. "Je dois jouer mieux... Celle-là est pour moi", a-t-il dit.

