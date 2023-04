Cyclisme/Liège-Bastogne-Liège: poignet cassé, rêve brisé et angoisse pour Pogacar

Tadej Pogacar au départ de Liège-Bastogne-Liège le 23 avril 2023. Le Slovène s'est brisé un poignet bien avant la mi-course de la "Doyenne des classiques" et a dû renoncer © JASPER JACOBS / BELGA/AFP/Archives

3 mn

Liège (Belgique) (AFP) – Poignet cassé, rêve brisé et inquiétude en vue du Tour: Tadej Pogacar a quitté dimanche Liège-Bastogne-Liège sur une chute qui l'a peut-être privé d'un rare triplé sur les classiques ardennaises, et surtout plongé dans l'angoisse à un peu plus de deux mois du départ du Tour de France.