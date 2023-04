Le pas de tir texan de SpaceX ébranlé par la puissance du décollage de Starship

La table de lancement de la fusée Starship de SpaceX, après le premier décollage du véhicule, le 22 avril 2023 à Boca Chica au Texas © Patrick T. Fallon / AFP

5 mn

Starbase (Etats-Unis) (AFP) – Morceaux de béton éjectés, métal plié et cratères creusés dans le sol... La force du premier décollage de la nouvelle fusée de SpaceX, Starship, à la fois la plus grande et la plus puissante du monde, a sérieusement amoché son pas de tir au Texas.