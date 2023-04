Tennis: Lajovic remporte le titre à Banja Luka au bout d'une semaine de rêve

Banja Luka (Bosnie-Herzégovine) (AFP) – Belle semaine pour Dusan Lajovic au tournoi de Banja Luka: il y a remporté à 32 ans le deuxième titre de sa carrière en battant en finale le Russe Andrey Rublev (6e) 6-3, 4-6, 6-4, s'offrant un second joueur du Top 10 dans un même tournoi, une première dans sa carrière.

Ce joueur au profil de "monsieur tout le monde", avec son 1,83 m, ses 83 kilos et sa casquette, avait déjà fait sensation en éliminant en quarts de finale le N.1 mondial, son compatriote Novak Djokovic, certes diminué.

Ces performances vont lui permettre de retrouver lundi le Top 50 du classement ATP, dont il était sorti il y a un an. Il y apparaîtra en 40e position, faisant un bond de 30 places.

Contre Rublev, qui n'avait pas perdu le moindre set pendant le tournoi bosnien où il a débarqué tout auréolé de son premier titre dans un Masters 1000 au tournoi de Monte-Carlo, celui qui ne comptait jusque-là qu'un titre en 15 ans sur le circuit (sur la terre battue croate d'Umag, en 2019) était loin d'être le favori.

Mais Lajovic, qui n'a pas semblé affecté par sa difficile demi-finale de trois heures contre son compatriote Miomir Kecmanovic, où il avait dû écarter une balle de match, empochait le premier set 6-3.

Le Russe de 25 ans a réagi en égalisant à une manche partout. Mais, inconstant, il a craqué de nouveau dans le set décisif, où il est revenu néanmoins de 5-1 à 5-4 avant de rendre les armes.

C'est la deuxième défaite de Rublev en autant de rencontres contre Lajovic sur le circuit principal. La première remontait au 1er tour du tournoi d'Umag en juillet 2019, sur la route du premier titre du Serbe.

Les deux hommes s'étaient aussi rencontrés plus tôt dans leur carrière dans un tournoi mineur, à Bielle, en Italie, en 2016. Et déjà Lajovic s'était imposé.

"Honnêtement, cela a été mon match le plus difficile depuis six mois. Je n'avais plus de jus", a déclaré Lajovic. "A partir de 5-1 dans le troisième set, je n'ai plus senti mes jambes et j'avais des vertiges, et dans le dernier jeu, je n'étais même plus en capacité de penser et je jouais de manière automatique", a-t-il expliqué.

Dusan Lajovic après sa victoire en finale du tournoi ATP 250 de Banja Luka le 23 avril 2023. A 32 ans, le Serbe s'offre son deuxième titre sur le circuit principal © ELVIS BARUKCIC / AFP/Archives

"Je suis heureux et submergé par ce que j'ai réalisé cette semaine (...) Cette victoire représente énormément pour moi", a encore dit ce joueur de devoir dont le meilleur classement ATP est une 23e place, en avril 2019.

