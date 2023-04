Wall Street ferme divisée au début d'une semaine de résultats cruciale

Le parquet du New York Stock Exchange © Michael M. Santiago / GETTY IMAGES NORTH AMERICA/AFP

New York (AFP) – La Bourse de New York a fermé la séance de lundi en étant divisée, le Nasdaq se montrant fragilisé au début d'une semaine cruciale à cause notamment des résultats de plusieurs grosses capitalisations du secteur technologique.