Angleterre: un match capital mais "pas décisif" entre City et Arsenal, selon Guardiola

Londres (AFP) – Tout en reconnaissant que le vainqueur du match entre Manchester City et Arsenal, mercredi, aura "son destin en main" dans la course au titre en Premier League, le coach de City, Pep Guardiola, a estimé mardi que le match n'était "pas décisif".

"Maintenant, on sait exactement pour quoi on joue. On a mis plusieurs mois pour arriver à cette phase du championnat et avoir nos chances en main", a reconnu le Catalan.

"Evidemment, ils veulent aussi avoir leurs chances en main parce que s'ils gagnent, tout dépendra d'eux. Leur destin sera entre leurs mains. Mais si on gagne, le destin sera entre nos mains", a-t-il expliqué.

Les Gunners comptent actuellement cinq points de plus que le tenant du titre, mais ils ont joué deux matches de plus. City pourrait donc théoriquement les devancer d'une unité.

Si Arsenal gagne à l'Etihad, ce qu'il n'a plus fait depuis 2015, avant l'arrivée de Pep sur le banc de City, il aura huit points d'avance, mais avec un calendrier final assez relevé, ce qui relativise le poids du match de mercredi.

"C'est un match très, très important parce qu'on peut prendre des points et que notre plus grand rival pourrait ne pas en prendre", a-t-il admis, mais ce n'est "pas décisif parce qu'il reste beaucoup de matches compliqués à jouer", a-t-il précisé.

Après ce match, il reste 5 rencontres de championnat aux Londoniens et 7 pour City qui est aussi toujours en lice en demi-finale de la Ligue des champions contre le Real Madrid et pour la finale de la Coupe d'Angleterre, début juin, contre Manchester United.

Arsenal reste sur trois matches nuls décevants qui ont fait fondre son avance, alors que Manchester est invaincu lors de ses neuf dernières rencontres de Premier League, dont huit ont été gagnées.

