Harry Belafonte, chanteur américain et défenseur des droits civiques, est mort

Le chanteur Harry Belafonte, sur scène le 24 septembre 1988 à Paris © - / AFP

New York (AFP) – Harry Belafonte, superstar afro-américaine de la chanson et du cinéma aux origines caribéennes, qui s'était illustrée plus tard dans la lutte pour les droits civiques aux Etats-Unis et à l'étranger, est mort mardi à New York à l'âge de 96 ans, a annoncé son agente.