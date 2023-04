Mauvaise journée à Wall Street, les banques inquiètent

Le parquet du New York Stock Exchange © Michael M. Santiago / GETTY IMAGES NORTH AMERICA/AFP

3 mn

New York (AFP) – La Bourse de New York a connu une mauvaise journée mardi, la pire séance depuis plus d'un mois, plombée par les banques et par certains résultats d'entreprises, en attendant ceux du secteur technologique.