Dans l'Hérault, le gouvernement tente la reconquête de l'opinion... par les impôts

Les ministres Gabriel Attal et Stanislas Guerini lors d'un déplacement à La Grande-Motte dans l'Hérault, le 25 avril 2023 © Pascal GUYOT / AFP

La Grande-Motte (France) (AFP) – "Aller au contact le plus directement possible": dans l'Hérault mardi, les ministres Gabriel Attal et Stanislas Guerini ont profité du lancement d'une campagne nationale destinée à consulter les Français sur l'utilisation des impôts pour tenter de renouer le dialogue avec eux, après les tensions sur la réforme des retraites.