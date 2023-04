Wall Street sans direction, les soucis bancaires pèsent: Dow Jones -0,67%, Nasdaq +0,47%

Un opérateur du New York Stock Exchange © SPENCER PLATT / GETTY IMAGES NORTH AMERICA/AFP

New York (AFP) – Entre l'élan des bons résultats de Microsoft et les inquiétudes pour le secteur bancaire, la Bourse de New York a terminé sans direction et sur la défensive mercredi.